Wer die Symbole grosser Marken wie McDonald's, Volkswagen oder Apple sieht, kann sofort den dazugehörigen Markennamen nennen. Dies ist das Ziel einer guten Corporate Identity, die auf den Wiedererkennungswert der eigenen Marke abzielt. Dafür ist es sinnvoll, das gleiche Logo, die gleichen Farben und das gleiche Design in der Werbung und auf Produkten zu nutzen. Hier gibt es weitere Informationen zu dem Thema!

Der Unterschied zwischen Corporate Design und Corporate Identity

Zunächst einmal ist es wichtig, die Begrifflichkeiten voneinander zu unterscheiden. Denn das Corporate Design, also das genaue Aussehen von Logo und anderen Elementen einer Marke, ist Teil der Corporate Identity. Diese Identität reicht weit über das Design hinaus und ist ausschlaggebend für den Erfolg der Firma. Denn sie spiegelt wichtige Werte und Ziele einer Marke nach innen und nach aussen wider. Kleine und mittelständische Unternehmen konzentrieren sich normalerweise auf das Corporate Design. Ihre Identität braucht keine grosse Kampagne, da sie recht eindeutig ist. Grosse und komplexe Marken hingegen investieren auch viel in ihre Corporate Identity. Neben dem Design gehören dazu auch:

- Corporate Behaviour

- Corporate Culture

- Corporate Communication

- Corporate Philosophy

- Corporate Language

Der erste Eindruck zählt

Kunden und potenzielle Geschäftspartner bilden sich innerhalb von Millisekunden einen Eindruck über eine bestimmte Marke. Daher ist es wichtig, vor allem an den Berührungspunkten mit einer guten Corporate Identity zu überzeugen. Das ist zum einen der physische Eingangsbereich der Firma oder des Shops, und zum anderen die Website. Auch der Wiedererkennungswert sollte sich über alle mit dem Unternehmen in Verbindung stehenden Elementen ziehen. Um das in der Realität auch adäquat umzusetzen, gibt es speziell in Österreich und der Schweiz überaus qualifizierte Anbieter, die im Bereich Wiedererkennung vielerlei Möglichkeiten bieten. Beispielsweise bietet Ebets unterschiedlichste Werbemittel für ein erfolgreiches Marketing. Profile in sozialen Medien spielen ausserdem eine immer grössere Rolle für die Kundengewinnung und sollten, ebenso wie alle Werbeanzeigen ...

