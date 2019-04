Neuenburg - Auch mit den besten IT-Programmen für Cyber Sicherheit ist eine Organisation nicht vollumfänglich gegen Angriffe von aussen geschützt. Der Faktor Mensch bleibt die entscheidende Komponente, ob die IT eines Unternehmens geschützt bleibt oder Kriminelle Einlass finden.

Das Startup Megaverse setzt mit seiner adaptiven Lernplattform genau hier an und schult die Mitarbeitenden mit einer interaktiven und unterhaltsamen neuen Software, die auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten ist. Gemäss des Expertenberichtes des Bundes zum Thema Cyber-Risiken in der Schweiz ist das Spektrum von Übergriffen gross: Zerstörung von Webseiten, kriminelle Aktivitäten wie Phishing oder Erpressung mittels Denial-of Service Attacken, bis hin zu sehr gezielten Spionageangriffen und Sabotage an Infrastrukturen und Unternehmen.

Viele Unternehmen investieren deshalb tausende von Franken und Stunden von Arbeitszeit in Sicherheitssoftwares, um sich vor diesen Übergriffen zu schützen. Was jedoch viele Unternehmen nicht beachten, ist der Faktor Mensch. Diverse Studien zeigen, dass es zu über 80 Prozent menschliches ...

