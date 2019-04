Das Währungspaar USD/JPY begann die Woche ruhig und handelte während der asiatischen Sitzung seitwärts bei 111,60, bevor es in der zweiten Tageshälfte an Fahrt gewann. Nachdem das Paar jedoch ein Sitzungshoch von 111,90 erreicht hatte, kämpfte es darum, sein Momentum aufrechtzuerhalten und wurde zuletzt bei 111,81 gehandelt, was einem Anstieg von 0,2% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...