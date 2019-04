Das Steinobstkomitee (Comité de Fruta de Hueso) von FEPEX traf sich am Donnerstag in Madrid, um die Vorhersagen für die Handelssaison zu analysieren, die bereits in den Frühregionen wie Murcia und Andalusien begonnen hat. Bildquelle: Shutterstock.com Vorausgesagt ist, dass es eine normale Saison bezüglich der Mengen sein wird, nachdem sie letztes Jahr sowohl in Spanien...

