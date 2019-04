In dem ersten Quartal (Q1) von 2019 exportierte Peru 61.087.315 kg Bananen für einen Wert von 42.259.359 USD FOB. Diese Zahlen ergeben eine mäßige Abnahme von den 66.772.773 kg, die in dem gleichen Zeitraum 2018 in das Ausland geschickt wurden. Die Mengen und der Wert haben je um 9% und 13% im Jahresvergleich abgenommen. Bildquelle: Shutterstock.com Das wurde von Agraria.pe...

