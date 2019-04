Zürich - Das KOF Konjunkturbarometer sinkt im April leicht, nachdem es sich im Vormonat nach fünf Rückgängen in Folge erstmals wieder erholt hatte. Es büsst diesen Monat aber nur einen kleinen Teil des Anstiegs im März wieder ein. Der Barometerwert ist nach wie vor klar unterdurchschnittlich. Die Schweizer Konjunktur dürfte sich in den kommenden Monaten weiterhin harzig entwickeln, wie die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich am Dienstag mitteilte.

Das KOF Konjunkturbarometer sinkt im April um 0.9 Punkte, von 97.1 (revidiert von 97.4) auf einen Indexwert von 96.2. Der Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...