Zürich - Die Schweizer Börse zieht am Dienstag nach einer verhaltenen Eröffnung im frühen Geschäft leicht an. Händler erwarten aber keinen stärkeren Anstieg vor Bekanntgabe der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed am Mittwochabend. Vielmehr dürften sich die Anleger auf Spezialsituationen konzentrieren.

Enttäuschende Konjunkturzahlen aus China trüben derweil die Stimmung wider Erwarten am Markt nicht. Die Industrie in der Volksrepublik hat überraschend an Schwung verloren und auch die Dienstleister wuchsen nicht mehr so stark. Im Laufe des Tages werden auch aus der Eurozone und den USA Konjunkturzahlen veröffentlicht. Dazu zählen unter anderen die deutschen Konsumentenpreise und das US-Konsumentenvertrauen.

Der Swiss Market Index (SMI) notierte gegen 09.20 Uhr ...

