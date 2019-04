Die gute Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt erhalten und so kann der EUR/USD am Dienstag zum Wochenhoch über 1,1200 steigen. EUR/USD erhält nach Datengebote, schaut auf CPI Deutschlands Das Paar baut seine starke Erholung vom 1,1100 Tief aus und so beträgt der Kursanstieg mittlerweile rund 100 Pips und so wurde die psychologische Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...