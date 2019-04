Nachdem die geplante Hochzeit mit der Commerzbank in der vergangenen Woche abgesagt und die Prognose für 2019 leicht nach unten korrigiert wurde, macht sich bei der Deutschen Bank erst einmal so etwas wie Katzenjammer breit. Beziehungsweise bei den Analysten und den Anlegern, denn während erstere den Daumen senkten, gingen letztere direkt nach den ersten negativen Kommentaren in den Verkaufsmodus über. Und: ...

