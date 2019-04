Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) haben die Volumen in der wegen den Ostern wiederum verkürzten Handelswoche etwas angezogen. Dennoch blieben sie, genau wie die Abschlüsse, auf einem tiefen Niveau, berichtet ein Händler gegenüber AWP. Das Gesamtvolumen stieg auf 1,22 Millionen Franken nach 530'000 Franken in der Vorwoche. Die Anzahl der Transaktionen betrug 75, nach 47 in der vergangenen Woche.

Der ZKB eKMU-Index litt erneut unter den grossen Abschlägen bei den Verlierern und schloss die Berichtswoche mit einem Verlust von 0,8 Prozent. Der neue Stand liegt bei 1'241,65 Punkten. Auch die grosskapitalisierten Gewinner vermochten den Index nicht zu stützen.

Nach Zahlen und der Erhöhung der Dividende auf 25 von 20 Franken wurden die Titel des Stadtcasino Baden rege gesucht. Sie avancierten um 10,1 Prozent und waren damit die Gewinner der Woche. Dahinter folgen die Aktien der CKW mit einem Plus von 1,7 Prozent. Sie verwiesen Precious Woods (+0,6 Prozent) auf den dritten Rang unter den Gewinnern.

Den grössten Verlust der Berichtsperiode verzeichneten die Elektrizitätswerke Jona. Sie büssten 1,9 Prozent ein. Acrevis Bank schwächten sich ebenfalls um 0,7 Prozent ab. Mit einem Verlust von 0,3 Prozent reihten sich auch die Aktien der WWZ unter die Verlierer ein.

Das höchste Volumen der abgelaufenen Handelswoche erreichten die Titel der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) mit 362'320 Franken. An zweiter Stelle folgen die Partizipationsscheine von Weleda, welche rund 270'00 Franken umsetzten. Auch die Titel der WWZ AG knackten die Umsatz-Marke von 100'000 Franken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...