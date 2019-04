Bern - Im Bestseller "Blackout" lösen intelligente Stromzähler einen europaweiten Stromausfall aus. Ein neuer Bericht der Melde- und Analysestelle Informationssicherung (Melani) zeigt, wie erschreckend realistisch dieses Szenario ist.

Es geht um so genannte MadIoT-Attacken (Manipulation of demand via Internet of things). Der am Dienstag publizierte Melani-Bericht zum zweiten Halbjahr 2018 zitiert eine Studie der Princeton-Universität. Dieser liegt die Annahme zu Grunde, dass es einem böswilligen Akteur gelingt, ein Botnet aus IoT-Geräten wie Klimaanlagen, Heizungen oder Waschmaschinen aufzubauen.

Werden solche Geräte in einem bestimmten Gebiet hochgefahren, kann es zu einer Überlastung des Netzes und einem Blackout wie 2003 in Italien kommen. Neu an diesem Angriffsszenario ist es, dass nicht die relativ gut abgeschirmten Kraftwerke und Stromnetze, sondern die schwach geschützten Haushaltsgeräte ins Visier genommen ...

