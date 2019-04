Chicago - Dank Sonderangeboten wie dem "Bacon Event" hat McDonald's zu Jahresbeginn überraschend viele neue Kunden in seine Schnellrestaurants gelockt. Der Absatz in Filialen, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind, stieg im ersten Quartal weltweit um 5,4 Prozent, wie der US-Konzern am Dienstag in Chicago mitteilte.

Damit verbuchte der Fast-Food-Weltmarktführer bereits das fünfzehnte Vierteljahr mit einem Anstieg in Folge. Im besonders umkämpften US-Heimatmarkt, ...

