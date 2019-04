Der GBP/USD baut seine starke Intraday Dynamik über die psychologische Marke von 1,30 aus und so wurde mit der frühen amerikanischen Sitzung der Bereich des 2-Wochenhoch erreicht. Das Paar baut seine Erholung vom mehr als 2-Monatstief (letzter Donnerstag) aus und so verzeichnet es am Dienstag die 3. Sitzung in Folge einen Gewinn. Die positive Dynamik ...

