Amanda O'Toole (AXA IM): Nahrungsmittelproduktion - Nicht auf Kosten der Erde

Nicht auf Kosten der Erde - Die bisherigen Vorgehensweisen zur Nahrungsproduktion haben unseren Planeten in eine prekäre Lage gebracht.

Die bisherigen Vorgehensweisen zur Nahrungsproduktion haben unseren Planeten in eine prekäre Lage gebracht. Die Auswirkungen von Lebensmittelabfällen, Nutztierhaltung und Wasserknappheit werden zunehmend spürbar.



So werden ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen und zeichnen für ganze 8 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich.[1] Damit hat die schiere Menge an Lebensmittelabfällen hinter Faktoren wie den USA und China den drittgrößten Einfluss auf die globale Erderwärmung.[2] Die Nutztierhaltung fordert etwa 77 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche[3] und trägt der UN zufolge mehr zum Klimawandel bei als alle PKWs, LKWs und Flugzeuge der Welt.[4] Und nicht zuletzt schrumpfen die verfügbaren Wasserressourcen mit zunehmender Weltbevölkerung, während 70 Prozent des Süßwasserverbrauchs auf Kosten der Landwirtschaft gehen.[5] Nachhaltigkeit sieht anders aus. "Es ist an der Zeit, dass wir Lösungen für eine nachhaltigere Lebensmittelproduktion finden und in nachhaltige Anbaumethoden investieren, um unseren Lebensraum und -standard zu bewahren", sagt Amanda Ou2019Toole, Portfolio Managerin des AXA WF Framlington Clean Economy bei AXA Investment Managers.

Der erste Schritt hin zu einer nachhaltigeren Lebensmittelproduktion wurde bereits getan. Sowohl Verbraucher als auch Regierungen und Unternehmen werden sich der Auswirkungen einer nicht nachhaltig gestalteten Ressourcennutzung zunehmend bewusst. So nahm beispielsweise die vegane und vegetarische Ernährungsweise zu. Ganze 70 Prozent der Verbraucher reduzierten ihren Fleischkonsum oder schlossen ihn gänzlich aus.[6] In diesem Zusammenhang wächst der Markt für pflanzliche Lebensmittel exponentiell und wird bis 2020 voraussichtlich 5,2 Milliarden US-Dollar betragen.[7]

Verbrauchern geht es auch längst nicht mehr um das "was", sondern auch um das "wie". Der Verkauf von Fairtrade-Produkten erwirtschaftete so 2017 weltweit 9,2 Milliarden US-Dollar[8], und Bilder von Brandrodungen und aus ihren natürlichen Lebensräumen vertriebenen Orang-Utans veranlassen Verbraucher, die Verwendung von nicht nachhaltig gewonnenem Palmöl infrage zu stellen. Darüber hinaus ändert sich die Einstellung zur Ästhetik von Frischeprodukten: 81 Prozent der Verbraucher in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland gaben an, dass sie auch "mit optischen Mängeln behaftetes" Obst kaufen würden, sodass die Produkte außerhalb der von den Supermärkten eingeführten Standard-Maße für Obst und Gemüse nicht mehr im Müll landen.[9]

"Das steigende Bewusstsein der Verbraucher und die veränderte Nachfrage treibt die Lebensmittelbranche an, neue und innovative Technologien einzusetzen, die einer nachhaltigeren Lebensmittelproduktion gerecht werden", sagt Ou2019Toole. So soll die Entwicklung neuer Apps, die Landwirte direkt mit Unternehmen und Verbrauchern verbinden, zur Reduzierung der globalen Lebensmittelabfälle beitragen. "Diese Apps ermöglichen den Landwirten, ihre eigenen Preise auszuhandeln, je nachdem wie u201aunvollkommenu2018 ihre Produkte sind. Verbrauchern wird zudem ermöglicht, selbst mit den Landwirten in Kontakt zu treten und dort ihre Produkte einzukaufen. Das könnte den CO2-Fußabdruck der produzierten Lebensmittel verringern", so die Fondsmanagerin weiter.

Darüber hinaus gilt es, neue Proteinquellen als Fleischersatz zu erschließen. Algen könnten bald zu einer wichtigen Quelle für den weltweiten Proteinbedarf werden. "Sie wachsen zehnmal schneller als Pflanzen an Land, benötigen kein Süßwasser, liefern mehr Eisen als Rindfleisch und stehen aufgrund ihrer Vielseitigkeit nicht im Wettbwerb mit anderen Nutzpflanzen", sagt Ou2019Toole. Zwar steckt der Markt für Algenprodukte noch in den Kinderschuhen, da sich die Technologie und die Skalierbarkeit des Marktes jedoch weiterentwickelt, wird das Wachstum bis 2023 auf 5,2 Milliarden US-Dollar geschätzt.[10]



Neben Algen könnten bald auch sogenannte u201aClean Meatu2018-Startups in den Proteinmarkt Einzug halten. Das Fleisch, das oft als "kultiviertes Fleisch" bezeichnet wird, wird mithilfe von In-Vitro-Kultivierung aus tierischen Zellen in Laboren hergestellt. Innerhalb kürzester Zeit konnte diese Technologie Erfolge verzeichnen. So will der Hersteller Mosa Meat sein "sauberes Fleisch" bis 2020 für 10 US-Dollar pro Bratling verkaufen.[11] Zum Vergleich: Im Jahr 2013 wurde der erste Clean Meat-Hamburger in London noch für 330.000 US-Dollar angeboten. "Die Befürworter von u201aClean Meatu2018 betonen, dass die Herstellung weniger Land und Wasser benötigt als die traditionelle Tierhaltung. Darüber hinaus wird das Fleisch in einer Umgebung hergestellt, die frei von Krankheitserregern ist", erläutert Ou2019Toole.

Der Schaden, den die Menschheit an der Erde bisher angerichtet hat, ist zwar enorm. Aber es sei noch immer Zeit zu handeln, um ihn in Grenzen zu halten oder gar umzukehren, ist Ou2019Toole überzeugt: "In Anbetracht des Engagements von Unternehmen für den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft sowie dem wachsenden Bewusstsein der Verbraucher glauben wir, dass es jetzt an der Zeit ist, in eine saubere Wirtschaft und neue Innovationen zu investieren."

Quellen:

[1] fao.org

[2] washingtonpost.com

[3] ourworldindata.org

[4] sustainweb.org

[5] nationalgeographic.com

[6] forbes.com

[7] foodingredientsfirst.com

[8] globenewswire.com

[9] tyfucymru.co.uk

[10] forbes.com









Rechtliche Hinweise:

Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen noch ein Angebot zur Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen dar. Die vereinfachte Darstellung bietet keine vollständige Information und kann subjektiv sein. Ein Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospekts und den Bestimmungen in den Allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen bzw. der Satzung des Fonds.



Verwendung: Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken des Empfängers. Eine Weitergabe an Dritte ist weder ganz noch teilweise gestattet. Wir weisen darauf hin, dass diese Mitteilung nicht den Anforderungen der jeweils anwendbaren Richtlinie 2004/39/EG bzw. 2014/65/EU (MiFID/ MiFID II) und der zu dieser ergangenen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung nicht geeignet.

Wertentwicklung: Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert.

Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Zahlen, Fakten Meinungen und Aussagen beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen.

","image":"https://www.assetstandard.com/media/axa_im_amanda_o_toole.png","infos":null,"source":null,"tags":["Analyse","Digitalisierung","Marktentwicklung","Zukunft"],"funds":[{"isin":"DE0009789453","name":"AXA Chance Invest A"},{"isin":"DE0009789438","name":"AXA Defensiv Invest A"},{"isin":"DE0009789446","name":"AXA Wachstum Invest A"},{"isin":"LU0094159984","name":"AXA WF Global Flex 100 A Cap"},{"isin":"LU0094159042","name":"AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Cap EUR"},{"isin":"LU0094159125","name":"AXA WF-Defensive Optimal Inc.A Dis EUR"},{"isin":"LU0960400249","name":"AXA WF-Global Inc.Generation A Cap EUR"},{"isin":"LU0960400322","name":"AXA WF-Global Inc.Generation A Dis EUR"},{"isin":"LU0960402450","name":"AXA WF-Global Inc.Generation I Cap EUR"},{"isin":"LU0960402534","name":"AXA WF-Global Inc.Generation I Dis EUR"},{"isin":"LU0465917044","name":"AXA WF-Global Optimal Inc.A Cap EUR"},{"isin":"LU0465917127","name":"AXA WF-Global Optimal Inc.A Dis EUR"},{"isin":"LU0746604445","name":"AXA WF-Global Str.Bonds A Dis EUR H"},{"isin":"LU0179866438","name":"AXA WF-Optimal Inc.A Cap EUR"}],"companies":[{"name":"AXA Investment Managers Deutschland GmbH","logo":"https://www.assetstandard.com/media/axalogo.jpg"}],"author":"Amanda Ou2019Toole"},{"id":"N8672","type":"marketcomment","date":"2019-04-30","headline":"Franck Dixmier (Allianz GI): Zur Fed-Sitzung am 30. April / 1. Mai 2019","subHeadline":null,"teaser":"Im derzeitigen Szenario dürfte die Fed die Pause bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik verlängern.","text":"

Angesichts der sich abschwächenden US-Wirtschaft und der niedrigen Kerninflation dürfte die Fed die Pause bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik verlängern. In diesem Szenario rechnen wir erst 2020 mit Zinsanhebungen.

Die dynamischen Haushaltsausgaben dürften eine harte Landung der US-Wirtschaft trotz nachlassender fiskalischer Impulse und anhaltender Handelsspannungen verhindern. Auch die Inflation bleibt trotz Lohnerhöhungen stabil. Diese Anomalie führen wir auf eine höhere Produktivität und die Zurückhaltung der Unternehmen zurück, Preiserhöhungen in diesem Umfeld an die Verbraucher weiterzugeben.

Das Protokoll der letzten Sitzung des Federal Open Market Committees (FOMC) am 20. März spiegelt die Besorgnis über die niedrige Kerninflation und die historisch niedrigen Inflationserwartungen wider. Der Kernverbraucherpreisindex (CPI) und die Ausgaben für den privaten Konsum (PCE) sind seit Mitte 2018 rückläufig. Jedoch erscheinen die Argumente, die für eine Zinserhöhung oder Zinssenkung sprechen, nicht auszureichen.

Generell scheint sich die Fed dem Ansatz einer durchschnittlichen Inflationsrate anzunähern, bei der sie zeitweilig eine Über- oder Unterschreitung des 2%-Ziels toleriert. Diese zentrale Idee dürfte in die strategische Überprüfung der Geldpolitik inklusive der Instrumente und der Kommunikation unter der Leitung von Vizepräsident Richard Clarida einfließen. Auch wenn Ergebnisse nicht vor Ende des Jahres erwartet werden, sind solche Überlegungen seitens der FOMC-Mitglieder wahrscheinlich. Damit ließe sich erklären, dass die Fed leichte Inflationsüberschreitungen in einem starken Konjunkturumfeld ohne Zinserhöhung akzeptiert. Es steht auch im Einklang mit dem Ansatz, "hinter der Kurve" zu bleiben, da die Fed bewusst vermeidet, die Zinsen im Inflationstempo anzuheben.

Die Beschleunigung der lohninduzierten Inflation in dieser Zyklusphase dürfte nicht von Dauer sein.

Angesichts der mehrheitlichen Markterwartung einer Zinssenkungen könnte eine isolierte Zinserhöhung schaden und als geldpolitischer Fehler wahrgenommen werden. Sie sollte Teil eines Zyklus sein, der im aktuellen Kontext allerdings schwer zu rechtfertigen ist.

Nur unterdurchschnittliche Wachstumsraten, ein weniger dynamischer Arbeitsmarkt inklusive steigender Arbeitslosigkeit und rückläufigen neuen Arbeitsplätzen unter strafferen monetären Bedingungen würden aus unserer Sicht für eine geldpolitische Lockerung sprechen.

Die Fed hat daher unserer Meinung nach die richtige geldpolitische Balance zwischen der kalkulierbaren Verlangsamung der US-Wirtschaft und gleichzeitiger Rückkehr der Aktienmärkte auf das Niveau von Mitte 2018 gefunden, was einen positiven Vermögenseffekt zur Folge hat.

Wir bewerten die Forderungen von Präsident Donald Trump nach niedrigeren Zinsen oder die Benennung umstrittenen Personalien als Einmischung in die Unabhängigkeit der Fed. Diese Bemühungen stehen der Glaubwürdigkeit der amerikanischen Notenbank entgegen, die sie sich über viele Jahre aufgebaut hat. Die Argumente der Zentralbanker sind unserer Ansicht nach überzeugend genug, um nicht an eine Unterbrechung der geldpolitischen Normalisierung aufgrund politischer Intervention zu glauben.



Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten von Allianz GI.

","image":"https://www.assetstandard.com/media/allianzgi_franck_dixmier.jpg","infos":null,"source":null,"tags":["Fed","Geldpolitik","Konjunktur"],"funds":[{"isin":"LU0384037296","name":"Allianz Asian Mu.In.Pl.AT USD"},{"isin":"LU0384022694","name":"Allianz Di.Europe St.A13 EUR"},{"isin":"LU0639173979","name":"Allianz Di.Germany St.A13 EUR"},{"isin":"LU1366194469","name":"Allianz Discovery Eur.Opport.A13 EUR"},{"isin":"LU1366194626","name":"Allianz Discovery Eur.Opport.AT13 EUR"},{"isin":"LU1366195433","name":"Allianz Discovery Eur.Opport.I13 EUR"},{"isin":"LU1366195607","name":"Allianz Discovery Eur.Opport.IT13 EUR"},{"isin":"LU1089088071","name":"Allianz Dy.Mu.As.Str.15 A EUR"},{"isin":"LU1304665919","name":"Allianz Dy.Mu.As.Str.15 CT EUR"},{"isin":"LU1019989323","name":"Allianz Dy.Mu.As.Str.50 A EUR"},{"isin":"LU1093406186","name":"Allianz Dy.Mu.As.Str.50 AT EUR"},{"isin":"LU1064047555","name":"Allianz Dy.Mu.As.Str.50 CT EUR"},{"isin":"LU1089088311","name":"Allianz Dy.Mu.As.Str.75 A EUR"},{"isin":"LU1304666057","name":"Allianz Dy.Mu.As.Str.75 CT EUR"},{"isin":"LU1089088402","name":"Allianz Dy.Mu.As.Str.75 I EUR"},{"isin":"LU1111123045","name":"Allianz Dy.Risk Parity W2 EUR"},{"isin":"DE0008471921","name":"Allianz Flexi Rentenfonds A EUR"},{"isin":"LU1036042908","name":"Allianz Gl.Fundamental Str.D13 EUR"},{"isin":"LU1309437132","name":"Allianz Global Fundamental Str.AT2 EUR"},{"isin":"LU0766462104","name":"Allianz Income and Growth A H2 EUR"},{"isin":"LU0689472784","name":"Allianz Income and Growth AT USD"},{"isin":"LU1481689385","name":"Allianz MA Opportunities A EUR H2"},{"isin":"LU1481690474","name":"Allianz MA Opportunities I3 EUR H2"},{"isin":"LU0836083401","name":"Allianz Merger Arbitrage Strat.AT EUR"},{"isin":"LU1304666131","name":"Allianz Merger Arbitrage Strat.CT EUR"},{"isin":"LU1481687926","name":"Allianz Multi Asset Long/Short AT EUR H2"},{"isin":"DE0006372501","name":"Allianz Multi Manager Gl.Balanced P EUR"},{"isin":"LU0348784041","name":"Allianz Oriental Income AT EUR"},{"isin":"LU0224473941","name":"Allianz Stiftungsfonds Nachhalt.A EUR"},{"isin":"LU1117266715","name":"Allianz Stiftungsfonds Nachhalt.I2 EUR"},{"isin":"LU0224474329","name":"Allianz Stiftungsfonds Nachhalt.P EUR"},{"isin":"LU0270726580","name":"Allianz Stiftungsfonds Nachhalt.W EUR"},{"isin":"DE0009797258","name":"Allianz Strategief.Balance A EUR"},{"isin":"DE0009797282","name":"Allianz Strategief.Stabilität A EUR"},{"isin":"DE0009797266","name":"Allianz Strategief.Wachstum A EUR"},{"isin":"DE0009797274","name":"Allianz Strategief.Wachstum Plus A EUR"},{"isin":"LU0398560267","name":"Allianz Strategy 15 CT EUR"},{"isin":"LU0995865168","name":"Allianz Strategy 50 A EUR"},{"isin":"LU0352312184","name":"Allianz Strategy 50 CT EUR"},{"isin":"LU0352312853","name":"Allianz Strategy 75 CT EUR"},{"isin":"LU0324636496","name":"Allianz Vermögensk.Ausgewogen A EUR"},{"isin":"LU0324636652","name":"Allianz Vermögensk.Ausgewogen C EUR"},{"isin":"LU0324635332","name":"Allianz Vermögensk.Defensiv A EUR"},{"isin":"LU0324635688","name":"Allianz Vermögensk.Defensiv C EUR"},{"isin":"LU0286517833","name":"Allianz Vermögensk.Dynamisch A EUR"},{"isin":"LU0458234829","name":"Allianz Vermögensk.Dynamisch C EUR"},{"isin":"LU0988484951","name":"Anlagestruktur 1 A EUR"},{"isin":"LU0072229809","name":"Best-in-One Balanced EUR"},{"isin":"LU0372290675","name":"Commerzbank Aktienportf.Cov.Pl.R(EUR)"},{"isin":"DE0008471004","name":"Fondra A EUR"},{"isin":"DE0008476250","name":"Kapital Plus A EUR"},{"isin":"DE0009797613","name":"Kapital Plus I EUR"},{"isin":"LU0147989353","name":"MetallRente Fonds Portfolio A EUR"},{"isin":"DE0008471087","name":"Plusfonds A EUR"},{"isin":"LU0268208047","name":"PremiumMandat Balance C EUR"},{"isin":"LU0268209441","name":"PremiumMandat Defensiv C EUR"},{"isin":"LU0268210969","name":"PremiumMandat Dynamik C EUR"},{"isin":"DE0008493859","name":"PremiumMandat Konservativ C EUR"},{"isin":"DE0009787077","name":"PremiumStars Chance AT EUR"},{"isin":"DE0009787069","name":"PremiumStars Wachstum AT EUR"},{"isin":"LU0321021155","name":"VermögensManagem.Balance A EUR"},{"isin":"LU0321021585","name":"VermögensManagem.Chance A EUR"},{"isin":"LU0322926154","name":"VermögensManagem.Einkommen Europa A EUR"},{"isin":"LU1312033811","name":"VermögensManagem.RenditeStars A EUR"},{"isin":"LU1479445352","name":"VermögensManagem.RenditeStars P EUR"},{"isin":"DE0009797381","name":"VermögensManagem.Stabilität A EUR"},{"isin":"LU0321021072","name":"VermögensManagem.Substanz A EUR"},{"isin":"LU0321021312","name":"VermögensManagem.Wachstum A EUR"},{"isin":"LU0654786689","name":"VermögensManagem.Wachstums.Balance A EUR"}],"companies":[{"name":"Allianz Global Investors GmbH","logo":"https://www.assetstandard.com/media/allianz_gi_l_trademark_blue_rgb.jpg"}],"author":"Franck Dixmier"},{"id":"N8670","type":"marketcomment","date":"2019-04-29","headline":"Tilmann Galler (J.P. Morgan): Economic Update - 23. April 2019","subHeadline":"Diese zweiwöchentlich aktualisierte Übersicht zeigt Ihnen auf einen Blick Veränderungen der konjunkturellen Daten und Kapitalmärkte, wobei auch die Implikationen für Anleger im Fokus stehen.

Die deutsche Binnenwirtschaft zeigt weiter Stärke: Die Bauproduktion legte im Februar gegenüber Vormonat 13,4% zu, der Einzelhandel setzte real 0,9% mehr um. Schwächer ist dagegen die exportabhängige Industrie. Im Februar sank die Produktion der Industrie um 0,2% gegenüber Vormonat, die Auftragseingänge schrumpften um 4,2% und die deutschen Exporte fielen um 1,3%. Dieses Bild bestätigen die Stimmungsindikatoren: Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im März zwar erstmals seit September 2018 wieder an. Das Plus ging jedoch ausschließlich auf die Dienstleister zurück, bei der Industrie gab es einen weiteren Rückgang.

Der Arbeitsmarkt bleibt die Stütze der deutschen Wirtschaft: Im März fiel die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Februar saisonbereinigt um 7.000. Die Arbeitslosenrate sank von 5,3% auf 5,1%. In der Euro-Zone verharrte die Arbeitslosenquote im Februar bei 7,8%. Die US-Unternehmen schufen im März 196.000 neue Jobs, während die Arbeitslosenrate stabil auf 3,8% blieb. Damit konnte der aktuelle Arbeitsmarktreport einiges an der Schwäche des Vormonats ausgleichen, in dem nur 20.000 neue Stellen geschaffen worden waren.

In den USA ist die Berichtssaison für das 1. Quartal 2019 gestartet. 25 Unternehmen aus dem Index S&P 500 haben Zahlen vorgelegt. 84% davon übertrafen die Gewinnerwartungen, 20% die Umsatzerwartungen. Die Gewinne werden im 1. Quartal voraussichtlich um 0,3% gegenüber Vorjahresquartal schrumpfen. Für das Gesamtjahr 2019 wird jedoch ein Plus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Bei den Unternehmen aus dem europäischen Index Stoxx600 wird derzeit mit einem Gewinnrückgang im 1. Quartal 2019 gegenüber Vorjahresquartal um 3,4% (ohne Energiesektor: -4,6%) gerechnet und mit einem Umsatzplus von 1,9% (ohne Energiesektor: 1,2%) gegenüber Vorjahresquartal.

Im März ist die Inflationsrate in Deutschland von 1,5% auf 1,3% zurückgegangen. Die Kerninflationsrate (ohne Energie) fiel von 1,3% auf 1,1%. In der Euro-Zone sank die Teuerung von 1,5% auf 1,4% und die Kernrate von 1,0% auf 0,8%. In den USA stieg die Inflation im März von 1,5% auf 1,9% und die Kernrate fiel dagegen von 2,1% auf 2,0%.

Die US-Zentralbank hat auf ihrem März-Treffen die Leitzinsen zwar unverändert gelassen. Der Zinspfad wurde jedoch nach unten angepasst: Im Mittel erwarten die Zentralbanker im laufenden Jahr nun keine weitere Zinserhöhung mehr und 2020 nur eine einzige. Zudem soll der Verkauf erworbener Anleihen ab Mai verlangsamt werden und im September enden. Die Europäische Zentralbank (EZB) teilte auf ihrer März-Sitzung mit, sie gehe davon aus, dass die Leitzinsen noch "mindestens bis Ende 2019" auf dem aktuellen Niveau bleiben. Zuvor hatte die EZB davon gesprochen, das Zinsniveau mindestens "über den Sommer 2019" beizubehalten.

Konjunkturelle Abschwächung in China und Europa.

Schwächere Gewinndynamik der Unternehmen in den kommenden Quartalen.

Gefahr eines Handelskrieges zwischen den USA, Europa sowie China.

Destabilisierung der Eurozone aufgrund des Brexit und der politischen und wirtschaftlichen Instabilität in Italien.

Hochzinsanleihen bleiben aufgrund von Bewertung und der aussicht auf steigende Gewinne vorerst attraktiv.

Wir präferieren zur Zeit aufgrund des defensiven Charakters: US-Aktien, Value-Aktien und Large Caps.

Der US-Dollar verliert durch ein schrumpendes Zinsdifferential an Attraktivität. Emerging Markets könnten davon profitieren.

Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten von J.P. Morgan Asset Management.

Disclaimer

Das "Market Insights" Programm bietet umfassende Informationen und Kommentare zu den globalen Märkten auf produktneutraler Basis. Das Programm analysiert die Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftsdaten und veränderten Marktbedingungen, um Kunden einen besseren Einblick in die Märkte zu vermitteln und fundierte Anlageentscheidungen zu fördern. Für die Zwecke von MiFID II sind das J.P. Morgan Asset Management "Market Insights" und "Portfolio Insights" Programm eine Marketingkommunikation und fallen nicht unter MiFID II / MiFIR Anforderungen, die in Zusammenhang mit Research stehen. Darüber hinaus wurden das J.P. Morgan Asset Management "Market Insights" und "Portfolio Insights" Programm als nicht unabhängiges Research nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen erstellt, die zur Förderung der Unabhängigkeit von Research dienen. Sie unterliegen auch keinem Handelsverbot vor der Verbreitung von Research. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen stellen weder eine Beratung noch eine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar, noch sichert J.P. Morgan Asset Management oder eine seiner Tochtergesellschaften zu, sich an einer der in diesem Dokument erwähnten Transaktionen zu beteiligen. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen oder Anlagetechniken und -strategien dienen nur Informationszwecken, basierend auf bestimmten Annahmen und aktuellen Marktbedingungen, und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesem Dokument gegebenen Informationen werden zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt erachtet. Jede Gewährleistung für ihre Richtigkeit und jede Haftung für Fehler oder Auslassungen wird jedoch abgelehnt. Zur Bewertung der Anlageaussichten bestimmter in diesem Dokument erwähnter Wertpapiere oder Produkte sollten Sie sich nicht auf dieses Dokument stützen. Darüber hinaus sollten Investoren eine unabhängige Beurteilung der rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen, Kredit- und Buchhaltungsfragen anstellen und zusammen mit ihren professionellen Beratern bestimmen, ob eines der in diesem Dokument genannten Wertpapiere oder Produkte für ihre persönlichen Zwecke geeignet ist. Investoren sollten sicherstellen, dass sie vor einer Investitionen alle verfügbaren relevanten Informationen erhalten. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen, und die Anleger erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück. Sowohl die historische Wertentwicklung als auch die historische Rendite sind unter Umständen kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co. und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Soweit gesetzlich erlaubt, werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.

Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt.Herausgeber in Österreich: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien.

Copyright 2019 JPMorgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalte.Stand der Daten: 22.02.2019 (soweit nicht anders angegeben).Quellen: Thomson Reuters, Statistisches Bundesamt, Eurostat, Bundesagentur für Arbeit. Compliance ID: 0903c02a8246c876