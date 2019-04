Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt, wobei der Leitindex SMI erneut Rekordstände erreichte. Vor allem die festen SMI-Pharmaschwergewichte Novartis und Roche zogen die Indizes nach oben. Die Aktie des Chipherstellers AMS vollführte nach gut aufgenommenen Quartalszahlen einen Kurssprung.

Insgesamt seien die Investoren vor dem Feiertag am Mittwoch und vor der US-Zinsentscheidung allerdings eher "mit angezogener Handbremse" unterwegs gewesen, sagte ein Händler. Am Mittwochabend wird die US-Notenbank Fed die Ergebnisse der geldpolitischen Beratungen veröffentlichen, wobei keine Zinsänderung erwartet wird. Nach überraschend niedrigen US-Teuerungsdaten erhoffen sich einige Beobachter sogar Hinweise auf mögliche künftige Zinssenkungen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,30 Prozent im Plus bei 9'769,74 Punkten; am Nachmittag erreichte der Index bei 9'785,57 Punkten ein neues Allzeithoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,07 Prozent auf 1'528,19 Punkte, und der breite Swiss Performance Index (SPI) legte um 0,25 Prozent auf 11'735,16 Punkte zu. Von den 30 Top-Werten schlossen je 15 im Plus respektive im Minus.

Im Fokus waren am Dienstag die AMS-Aktien, die um 21 Prozent in die Höhe schossen. Der österreichische Sensorenhersteller wartete ...

