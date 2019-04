London - Die wichtigsten Aktienmärkte in Europa haben am Dienstag mehrheitlich leicht zugelegt. Der Aufschwung kam vor allem innerhalb der letzten Handelsstunde, nachdem sich der US-Leitindex Dow Jones Industrial nach einer kurzen, aber etwas steileren Abwärtsbewegung wieder rasch erholte. Die zahlreichen, an diesem Tag veröffentlichten Quartalsberichte ergaben indes kein einheitliches Bild. Abwartend verhielten sich die Anleger auch angesichts ...

