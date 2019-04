Am Rande des sich zuspitzenden Konflikts in Venezuela wirft US-Präsident Donald Trump Kuba eine Einmischung vor und droht dem Inselstaat mit neuen Sanktionen. "If Cuban Troops and Militia do not immediately CEASE military and other operations for the purpose of causing death and destruction to the Constitution of Venezuela, a full and complete embargo, together with highest-level sanctions, will be placed on the island of Cuba", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter.



"Hopefully, all Cuban soldiers will promptly and peacefully return to their island", ergänzte er. Kuba hatte zuvor die Aktionen der Opposition in Venezuela verurteilt. Kubas Regierungschef Miguel Díaz-Canel Bermúdez und Außenminister Bruno Rodríguez Parrilla drückten über Twitter ihre Unterstützung für das venezolanische Bruderland aus. Dass allerdings kubanisches Militär in Venezuela im Einsatz ist, wie der US-Präsident unterstellt, hatte Kuba schon vor Tagen zurückgewiesen - und das nicht zum ersten Mal.



"Wir beteiligen uns nicht an Militär- oder Sicherheitsoperationen", sagte Kubas Außenminister Bruno Rodriguez. "Das ist eine vulgäre Verleumdung, die ich erneut zurückweise", sagte er.