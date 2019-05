Moneycab.com: Herr Allison, für den Normalbürger bestehen Dichtungen aus einem Ring. VAT jedoch hat die verschiedensten Dichtungstechnologien für die Hightech-Industrie. Welche kommt am meisten zur Anwendung?

Michael Allison: Wir stellen hochwertige Vakuumventile für Produktionswerkzeuge für die Halbleiter-, Display- und Solarindustrie her. Unsere Produktepalette umfasst rund 10'000 Positionen, wobei wir den grössten Marktanteil von über 60 Prozent weltweit bei den Kontrollventilen haben.

Und wie erklärt man sie dem Laien?

Eine Dichtung verhindert im Normalfall, dass eine Flüssigkeit oder ein anderer Stoff nach aussen dringt. Bei den Vakuumventilen ist genau das Gegenteil der Fall. Um zum Beispiel die hochreinen Produktionsbedingungen bei der Herstellung von Computerchips zu ermöglichen, ist es zwingend notwendig, dass absolut keine Partikel von aussen in die Produktionskammer gelangen. Wenn wir von Partikeln sprechen, meinen wir damit Verunreinigungen, die nicht grösser sind als ein kleines Molekül.

Das Service-Geschäft trägt ein Sechstel Ihres Umsatzes. Wie muss man sich den Ablauf einer VAT-Servicedienstleistung vorstellen?

Unter dem Servicegeschäft fassen wir die eigentliche Reparatur von defekten Ventilen, den Verkauf von Verschleissteilen und das Geschäft mit den Um- und Aufrüstungen bestehender Herstellungswerkzeuge zusammen. Die Ersatzteile machen dabei rund die Hälfte des Umsatzes des Servicegeschäftes aus, Um- und Aufrüstungen rund 30 Prozent und das Reparaturgeschäft den Rest.

Bei den Ersatzteilen wird die eigentliche Arbeit direkt in der Produktionsanlage durch unseren Kunden ausgeführt, beim Reparaturgeschäft kommen die Ventile zurück in ein VAT Servicecenter und gehen dann nach Abschluss der Arbeiten an den Kunden zurück. Beim Um- und Aufrüstgeschäft gehen unsere Ventile wie bei einem Neugeschäft direkt an die Erstausrüster, sogenannte OEMs (Original Equipment Manufacturer).

Gibt es bestimmte Ventile, die anfälliger sind als andere?

Ventile halten generell sehr lange, jedoch gibt es bei den beweglichen Teilen in regelmässigen Abständen einen Ersatzteilbedarf. Bei Ventilen, welche direkt an der Prozesskammer angeschlossen sind, sind diese Abstände aufgrund der oftmals sehr korrosiven Abläufe im Inneren der Kammer kürzer. Oftmals sind dies nur wenige Monate.

"Wann und wie stark der nächste Aufschwung kommt, ist nach wie vor sehr ungewiss. Dass er kommt, darüber sind sich alle in unserer Industrie einig."

Michael Allison, CEO VAT Group

Der Auftragseingang in Q1 2019 fiel gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres um 35 Prozent. Allerdings liegt das Book-to-Bill-Verhältnis über 1. War das der Wendepunkt?

Es ist schwierig, dies abschliessend zu sagen. Der Einbruch gegenüber dem rekordhohen Vorjahresquartal konnte so erwartet werden. Die Tatsache, dass das Book-to-Bill-Verhältnis im 1. Quartal 2019 bei 1 lag, deutet nun aber zumindest darauf hin, dass die Talsohle erreicht sein könnte. Wann und wie stark der nächste Aufschwung kommt, ist aber nach wie vor sehr ungewiss. Dass er ...

