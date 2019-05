Pop-Star Michael Patrick Kelly macht Bibelverse zu Musik: "'Sing meinen Song' hat meine Beziehung zu den Psalmen neu mit Musik in Verbindung gebracht", sagte der Gastgeber der Vox-Show der "Neuen Osnabrücker Zeitung". In dem TV-Format interpretieren Musiker Songs ihrer Kollegen neu.



"Ich hatte einen sehr bewegenden Moment mit Milows 'Way Up High'. Das hat er für seinen verstorbenen Vater geschrieben", sagte Kelly. "Ich hab in den Song ein fast 3.000 Jahre altes Gebet eingebaut, den Psalm 130: 'Out of the depths I cry to you...hear my voice'. In meinen sechs Jahren im Kloster wurde das jeden Mittag für die Toten gebetet, für die Verwandten, die Freunde, für alle. Natürlich habe ich es auch für meinen Vater gesungen."



Das sei für ihn so bewegend gewesen, dass er angefangen habe, nur für sich zu Hause, Songs mit Psalmen zu schreiben. "Vielleicht wird in vier, fünf Jahren, eine Platte daraus."