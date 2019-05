Rüschlikon - Um erfolgreichen und zukunftsweisenden Verkaufs- und Vertriebsinitiativen in der Schweiz eine Plattform zu geben, haben das Swiss Marketing Forum, die WATC Consulting AG und die Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) einen Award für die Schweizer Verkaufs- und Vertriebs-Community ins Leben gerufen.

Der Sales Excellence Award zeichnet Personen und Teams aus, die im Verkaufs- und Vertriebsbereich Pionierarbeit leisten. Die Eingabefrist läuft noch bis zum 15. Juli 2019. Die Award-Verleihung findet am 12. November 2019 an der Sales Power Konferenz am GDI Gottlieb Duttweiler Institute statt.

Die Verkaufs- und Vertriebswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Immer kürzer werdende Innovationszyklen, der Wandel hin zu Multi- und Omnichannel, neue Technologien, die Art und Weise, wie der persönliche Verkauf sich verändert, und der steigende Preisdruck fordern den Verkaufs- und Vertriebsabteilungen der Schweizer Unternehmen viel ab. Um in diesem schnelllebigen Umfeld zu bestehen, müssen sich Organisationen im Verkauf und Vertrieb laufend neu ausrichten. Dies bedarf Innovation, Kreativität und Mut zum Ungewöhnlichen.

Das Swiss Marketing Forum, die WATC Consulting AG und die Hochschule für Wirtschaft in Zürich (HWZ)

Vor diesem Hintergrund lancieren die Verkaufs- und Vertriebs-Experten des Swiss Marketing Forum, der WATC Consulting AG und der Hochschule für Wirtschaft in Zürich (HWZ) einen Award für erfolgreiche und zukunftsweisende Verkaufs- und Vertriebsinitiativen in der Schweiz. Sein vorrangiges Ziel: Personen und Teams, die mit neuen und kreativen Verkaufs- und Vertriebsprojekten Pionierarbeit leisten, zu identifizieren und ins Rampenlicht zu rücken sowie den Austausch zwischen Verkaufs- und Vertriebsfachleuten zu fördern. Das Mittel dazu: der Sales Excellence Award, der künftig einmal pro Jahr für herausragende Verkaufs- und Vertriebsleistungen verliehen werden.

Der Sales Excellence Award wird in zwei Kategorien verliehen:

Klein- und Mittelunternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitende Grossunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitende

Hinzu kommt ein Sonderpreis der Jury und ein Publikumspreis (nicht an Kategorien ...

