FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.05.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 210 (225) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 240 (265) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 620 (610) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 360 (357) PENCE - 'HOLD' - CFRA CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS ALLIED MINDS PRICE TARGET TO 73 (111) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 250 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3600 (3250) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PT TO 990 (950) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC CUTS STANDARD CHARTERED TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 590 PENCE - JEFFERIES CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 385 (400) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 215 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS JUST EAT TO 'UNDERWEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 682 (822) PENCE - JPMORGAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 5100 (5400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM INITIATES AB DYNAMICS WITH 'BUY' - TARGET 2645 PENCE - LIBERUM RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 250 (185) PENCE - LIBERUM RAISES FERREXPO TO 'BUY' ('HOLD') - PEEL HUNT CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 250 (255) PENCE - 'ADD' - PEEL HUNT RAISES AVON RUBBER PRICE TARGET TO 1600 (1500) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS BP PRICE TARGET TO 615 (625) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4500 (4700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 310 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 210 (250) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 690 (610) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob