Fresh Del Monte Produce Inc. berichtet für das erste Quartal (Q1), das am 29. März 2019 endete, einen höheren Nettoumsatz von 1.154,2 Millionen USD gegenüber 1.106,1 Millionen USD in dem Q1 2018. Der Anstieg kommt vor allem durch Beiträge aus dem zu dem Unternehmen gehörenden Geschäft von Mann Packing, in dem Geschäftssegment "Frisch- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...