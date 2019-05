Das Kirschkomitee (Comité de Cereza) von FEPEX erwartet für diese Saison eine Abnahme der Produktion gegenüber 2018 in den Gemeinden Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana und Murcia und eine Stabilisierung der Produktion in Katalonien, Andalusien und La Rioja, wie die Vorhersagen lauten, die auf dem Treffen in Madrid am vergangenen Donnerstag gemacht wurden....

Den vollständigen Artikel lesen ...