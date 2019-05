Der Konsumgüterkonzern Church & Dwight Co., Inc. (ISIN: US1713401024, NYSE: CHD) zahlt eine Quartalsdividende von 0,2275 US-Dollar je Aktie. Die Auszahlung erfolgt am 3. Juni 2019 (Record date: 15. Mai 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Church & Dwight 0,91 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 73,64 US-Dollar (Stand: 1. Mai 2019) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,24 Prozent. ...

