Jona - Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat umsatzmässig einen soliden Start ins neue Geschäftsjahr gezeigt und im ersten Quartal 2019 etwas mehr verkauft als im Vorjahr.

Gebremst wurde der Umsatz von negativen Währungseffekten in der Höhe von 23 Millionen Franken, womit sich ein Umsatzplus von 0,9 Prozent auf 830 Millionen ergab, wie Geberit am Donnerstag mitteilte. Organisch lag das Wachstum bei 3,6 Prozent. Gegenüber den 3 Prozent vom letzten Quartal 2018 bedeutet dies eine leichte Beschleunigung des Wachstumstempos. Geberit erachtet dieses Wachstum als "erfreulich", zumal die Basis aus dem Vorjahr stark und das Umfeld in der Bauindustrie zwar insgesamt positiv aber gleichwohl anspruchsvoll ...

