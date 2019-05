Am Mittwoch kam es kurzzeitig zu einem Test des Bereichs unter 1,1200, doch nun findet der Handel wieder in der Nähe der 1,1210 statt. EUR/USD schaut auf Daten Der Aufwärtsbewegung des Paares ging am Mittwoch im Bereich der 1,1265/70 die Puste aus und es kam im Zusammenhang mit dem FOMC Event zu einem Rückgang zum 1,1190 Tagestief. Die Haltung der ...

