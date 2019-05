Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt unterbricht am Donnerstag zunächst seinen Höhenflug. Nachdem der Leitindex SMI am Dienstag erneut Bestmarken gesetzt hatte, fehlt ihm aktuell der nötige Rückenwind für weitere Kursgewinne.

Laut Börsianern überwiegen an diesem Morgen die Bremsfaktoren. So hat die US-Notenbank Fed am Mittwochabend ihren aktuellen Kurs bekräftigt. Gleichzeitig hat der Fed-Vorsitzende Jerome Powell erklärt, die aktuelle Inflationsschwäche dürfte nur ein vorübergehendes Phänomen sein. Laut Händlern erteile er damit Spekulationen auf eine Zinssenkung eine Absage. Als Hemmschuh nennen Händler zudem die jüngsten Konjunkturdaten aus China.

Der Swiss Market Index (SMI) notierte ...

