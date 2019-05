FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.05.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 600 (650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 5000 (5200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 5400 (5000) P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HUNTSWORTH PRICE TARGET TO 120 (140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NICHOLS PRICE TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS BHP GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1900 (1950) PENCE - CITIGROUP CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4800 (4900) PENCE - 'BUY' - COMMERZBANK RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 4800 (4400) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS BUNZL TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 2100 (2450) P - CREDIT SUISSE CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 785 (800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NEXT TARGET TO 5200 (4800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - FTSE INDICATED -0.34% TO 7360 (CLOSE: 7385.26) POINTS BY IG - JPMORGAN CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 268 (271) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 720 (790) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN REINITIATES DIAGEO WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 3100 PENCE - LIBERUM RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 1360 (1320) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 570 (500) PENCE - 'HOLD' - RPT/BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 620 (610) PENCE - 'BUY' - RPT/CFRA CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'HOLD' - RPT/CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3600 (3250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 310 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/JEFFERIES CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 385 (400) PENCE - 'BUY' - RPT/RBC CUTS BP PRICE TARGET TO 615 (625) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS BP PRICE TARGET TO 635 (650) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JUPITER FUND TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 325 (355) PENCE - UBS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4800 (4875) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6300 (6000) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob