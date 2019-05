New York - Nach der US-Notenbanksitzung haben die Anleger auch am Donnerstag weitgehend Vorsicht walten lassen. Aktuell vorgelegte Konjunkturdaten hatten nur begrenzt Einfluss. Im frühen Handel zeigte sich der Dow Jones Industrial mit plus 0,02 Prozent auf 26'434,32 Punkte nahezu unverändert. Am Mittwoch hatte der US-Leitindex nach optimistischen Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur Inflationsentwicklung, seine Gewinne abgegeben und etwas schwächer geschlossen.

Der S&P 500, der am Vortag nach einem Rekordhoch ebenfalls Verluste verbucht hatte, gewann zuletzt wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...