Die Verluste hielten sich aber in Grenzen. Am Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1179 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen.Der Franken präsentiert sich derweil zum Euro wenig verändert. Vorübergehend schwächte sich der Franken aber gegenüber der Einheitswährung ab. Der Euro stieg bis 1,1420 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...