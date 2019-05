Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten gesunken. Die Verluste hielten sich aber in Grenzen. Am Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1179 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen.

Der Franken präsentiert sich derweil zum Euro wenig verändert. Vorübergehend schwächte sich der Franken aber gegenüber der Einheitswährung ab. Der Euro stieg bis 1,1420 Franken, bevor er sich mit zuletzt 1,1401 praktisch wieder auf das Vortagesniveau ermässigte.

Schweizer PMI als schlechtes Omen

Verantwortlich für den Schwächeanfall des Frankens war laut Marktteilnehmern der Schweizer Einkaufsmanagerindex (PMI). Dieser war im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...