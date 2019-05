Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht tiefer geschlossen. Nach einem leicht festeren Start rutschte der Markt etwas ab und bewegte sich dann über weite Strecken nahe dem Schlusskurs vom Dienstag. Im Handel war die Rede von einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Die Aktivitäten hätten sich auf Spezialsituationen konzentriert. Insgesamt sei aber nicht sehr viel los gewesen. Händler verwiesen darauf, dass viele Marktteilnehmer wegen des 1.-Mai-Feiertags am Mittwoch eine Brücke ins Wochenende geschlagen hätten.

Die Aussagen der US-Notenbank Fed zur Inflation vom Vorabend hätten die Aktivitäten zusätzlich gebremst. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell erteilte mit seinen Kommentaren Spekulationen auf eine Zinssenkung eine Absage. Gegen eine Zinssenkung in den USA sprachen auch der überraschend starke Auftragseingang in der US-Industrie und ein unerwartet kräftiger Anstieg der amerikanischen Produktivität. In den Monaten Januar bis März war die Produktivität so stark gewachsen wie in einem Quartal seit 2014 nicht mehr.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss mit 9746,06 Zählern um 0,24 Prozent niedriger. Der Index hatte zuletzt am Dienstag bei 9'785,57 Punkten ein Allzeithoch markiert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sank am Donnerstag um 0,04 Prozent auf 1'527,65 Punkte, und der breite Swiss Performance Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...