Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fordert von Deutschland eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters. "Einige Länder in Europa machen bereits vor, wie es geht", sagte OECD-Generalsekretär José Ángel Gurría den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Freitagsausgaben).



Es sei richtig, "das Rentenalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Diesen Weg sollte auch Deutschland gehen", so der OECD-Chef weiter. In vielen Ländern würden noch Debatten über das Rentenalter geführt wie im vergangenen Jahrhundert. "Tatsache ist: Die Lebenserwartung steigt rasant. Darauf muss reagiert werden", sagte Gurría.



Längeres Arbeiten habe einen zweifach positiven Effekt: "Es fließt mehr Geld in die Alterssicherung. Und die Mittel werden weniger lang in Anspruch genommen", so der OECD-Chef weiter. Die Kopplung an die Lebenserwartung sei eine faire Lösung für alle.