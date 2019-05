Basel (awp) - Novartis wird neue Langzeitdaten über sein Migränemittel Aimovig am Fachkongress AAN vorstellen. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, werde er langfristige Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten über das gesamte Spektrum der Migräne präsentieren. Die Neurologen-Fachtagung AAN beginnt am morgigen Samstag in Philadelphia ...

