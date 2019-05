Bitcoin hat seit dem Allzeithoch viel Federn lassen müssen und war Mitte Dezember unter 3.200,00 USD gelandet. Nach einer Seitwärtsphase sieht es so aus, als ob im Bereich von 4.300,00 USD und 3.400,00 USD eine Bodenbildung entstanden ist und es wieder in Richtung Norden gehen kann. Anfang April gab es zuletzt einen steilen Anstieg, der in mehreren Etappen erfolgte und den Bitcoin auf über 5.000,00 USD nach oben katapultierte. Danach stabilisierte ...

