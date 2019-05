Im oberbayerischen Piding, in der Nähe von Bad Reichenhall an der deutsch-österreichischen Grenze nahe Salzburg, ist ein 49-jähriger Mann am Donnerstagabend bei einem Fahrradsturz ums Leben gekommen. Der Fahrradfahrer war auf einer Forststraße von Piding in Richtung Nonn unterwegs und stürzte über einen quer über dem Forstweg liegenden Baum, teilte die Polizei am Freitag mit.



Der 49-Jährige verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme herrschten Windböen. Aus diesem Grund muss derzeit davon ausgegangen werden, dass der gesund wirkende Baum erst kurz zuvor durch eine Windböe umgefallen ist, so die Beamten weiter. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete ein technisches- und unfallanalytisches Gutachten an.



Die Polizei nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zudem waren auch die freiwillige Feuerwehr, Kräfte der Bergwacht und der Rettungsdienst an dem Einsatz beteiligt, so die Polizei.