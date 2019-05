Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft zum Wochenschluss an den Vortagestrend an und bewegt sich zunächst nur in einer engen Spanne zwischen Gewinnen und Verlusten. Tendenziell schwächer sind die Vorgaben aus Übersee. Dort hatte die Wall Street den zweiten Handelstag in Folge etwas tiefer beendet und auch in Asien überwiegen die Kursverluste. Allerdings sind hier die wichtigen Impulsgeben Japan und Festlandchina wegen Feiertagen geschlossen.

Laut Händlern dürften auf Datenseite zunächst die Konsumentenpreise aus der Eurozone speziell für die Zinsmärkte wichtig sein. Es ist aber vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für April, der am frühen Nachmittag auf der Agenda steht, auf den die Investoren gespannt warten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...