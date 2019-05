Diesel-Fahrverbote, Abgasschummeleien, immer neue technische Entwicklungen: Der deutschen Automobilbranche stehen große Herausforderungen bevor. Sie werden aber nicht nur die Hersteller, sondern vor allem auch die Automobilzulieferer treffen. Diese müssen in vielen Fällen ihr bisheriges Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen. Ansonsten verlieren sie auf lange Sicht an Wettbewerbsfähigkeit.300.000 Menschen arbeiten in Deutschland in der Automobilzulieferer-Industrie. Sie steht damit wie kaum eine andere Branche für Innovationsgeist, globale Präsenz und Leistungsfähigkeit. Durch autonomes Fahren, die Digitalisierung oder E-Mobilität stehen die Automobilzulieferer allerdings vor einem großen Wandel.China gibt die Richtung vorSchon 2018 war für die Automobilindustrie in Deutschland kein gutes Jahr. Die Abgasmanipulationen haben das Vertrauen der Konsumenten beschädigt ...

