Paris - Der EuroStoxx steuert am Freitag im freundlichen Handel auf ein ausgeglichenes Wochenergebnis zu. An einem weiteren Tag mit vielen Unternehmensberichten schaffte es der Leitindex der Eurozone am Morgen nach zögerlichem Start mit 0,45 Prozent ins Plus auf 3504,78 Punkte. Er steht damit knapp über seinem Schlusskurs vom vergangenen Freitag.

Gut aufgenommene Zahlen von Adidas und der Societe Generale stützten. Die Blicke werden nun später noch über den grossen Teich gerichtet, wo am Nachmittag der jüngste US-Jobbericht veröffentlicht wird. "Auch für den Berichtsmonat April dürfte der US-Arbeitsmarkt mit guten Zahlen aufwarten", hiess es von Seiten der HSBC-Experten. Ausserdem stehen Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungsektor im Blick.

Im Kielwasser des steigenden Mehrländer-Index EuroStoxx legten auch die wichtigsten Länderbörsen zu: Der Cac 40 in Paris stieg um 0,33 Prozent auf 5557,01 Punkte, während der Londoner FTSE 100 um ein halbes Prozent auf 7388,90 Zähler ...

