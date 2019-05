Der chinesische Hersteller wird in dem Werk, in dem früher Solarzellen produziert werden, seine Batteriezellen produzieren. Für Freiberg wird immer noch ein gemeinsamer Verkauf der Modulfertigung mit den Fabrikhallen angestrebt.Die Fabrikhalle, in der Solarworld bis zum vergangenen Jahr noch Solarzellen produzierte, ist an den chinesischen Batteriezellhersteller CATL verkauft worden. Die Gläubigerversammlung habe der Veräußerung des Standorts ARN2 im thüringischen Arnstadt an die CATL-Gruppe Ende April zugestimmt, bestätigte eine Sprecherin des Insolvenzverwalters Christoph Niering auf Anfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...