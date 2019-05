Paris - Die französische Bank Société Générale (SocGen) ist schwach in das neue Jahr gestartet - zumindest gemessen am Ertrag und Gewinn. Positiv überrascht hat die Bank dagegen beim Kapital. Hier stand Société Générale Ende März deutlich besser da, als Experten erwartet hatten. An der Börse sorgte das für ein deutliches Kursplus bei der Aktie, die sich zuletzt allerdings auch wesentlich schlechter entwickelt hatte als die meisten Bank-Titel.

Die Kernkapitalquote sei im ersten Quartal um 0,55 Prozentpunkte auf 11,7 Prozent gestiegen, teilte der BNP-Paribas-Konkurrent am Freitag in Paris mit. "Dies ist ein Ergebnis der in den vergangenen Monaten eingeleiteten Massnahmen zum Konzernumbau", sagte Bankchef Frederic Oudéa. Dies sei ein deutlicher Schritt zum Ziel ...

