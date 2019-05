Der Speicher mit 16,4 Megawatt Leistung und 25 Megawattstunden Kapazität soll für Netzdienstleistungen für Mitnetz Strom eingesetzt werden. Die Installation erfolgte direkt am Umspannwerk.Die Upside Group hat am Freitag im sächsischen Bennewitz einen neuen Großspeicher in Betrieb genommen. Der Blei-Carbon-Speicher habe eine Leistung von 16,4 Megawatt und eine Kapazität von 25 Megawattstunden. "Ziel dieses Großspeichers ist die Stabilisierung der Frequenz im Stromnetz und damit die Schaffung einer Grundvoraussetzung für die zuverlässige Energieversorgung", erklärte Marc Reimer, Geschäftsführer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...