Zum Auftakt des 32. Spieltags in der Bundesliga hat Leipzig in Mainz mit einem 3:3 unentschieden gespielt und damit wichtige Punkte für den Anschluss an das Spitzenduo verpasst. Leipzigs Lukas Klostermann schoss in der 20. und 31. Minute die ersten beiden Treffer.



Karim Onisiwo konnte noch kurz vor der Halbzeitpause den Anschlusstreffer für die Gastgeber erzielen, aber im zweiten Durchgang erhöhte Timo Werner direkt wieder (49. Minute). Moussa Niakhaté brachte Mainz mit einem weiteren Anschlusstreffer in der 67. Minute wieder ins Spiel, Jean-Philippe Mateta glich in der 83. Minute aus. Leipzig war oft stärker, aber Mainz kämpfte bis zum Schluss - ein unterhaltsames Spiel war das Ergebnis. In der Tabelle bleibt Leipzig auf Rang drei und hat vier Punkte Abstand zum Tabellenzweiten Borussia Dortmund.



Zum Spitzenreiter Bayern München sind es sechs Punkte Entfernung.