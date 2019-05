In Oberhausen haben Diebe am Wochenende ein besonders teures Auto gestohlen. Ein Geländewagen im Wert von 100.000 Euro sei geklaut worden, teilte die Polizei am Samstag mit.



Das Fahrzeug sei in der Zeit zwischen Freitag, 23:30 Uhr und Samstag, 6 Uhr, aus einer Einfahrt im Oberhausener Stadtteil Schmachtendorf entwendet worden, hieß es. Konkret handele es sich um einen silbergrauen Range Rover Velar. Das Dach sei schwarz, so die Ermittler. Mögliche Zeugen sollen sich an das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen wenden.