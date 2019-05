Es sieht so aus, als ob die Unterstützung bei 2,70 Euro für die Aktie stark genug war. Nach einem Allzeittief am 11. April mit einem Kurs von 2,701 Euro folgte ein zweimaliger Test am 12. April und 13. April und gab es eine kräftige Gegenbewegung, die vom Tief wieder in den Bereich über 2,90 Euro führte. Nach einem Allzeittief kann es in den meisten Fällen nur noch bergauf gehen, aber das wird sich bei der Telefónica Deutschland erst am 09. Mai entscheiden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...