In der Gemeinde Bernau am Chiemsee im oberbayerischen Landkreis Rosenheim sind am Samstagmorgen zwei Personen tot in einem Wohnhaus aufgefunden worden. Die Behörden waren kurz nach 8 Uhr über die beiden leblosen Personen informiert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Die Rettungskräfte konnten bei beiden nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm in Zusammenarbeit mit dem Kriminaldauerdienst die Ermittlungen zur Klärung der Unglücksumstände. Die Todesursache soll im Laufe der Woche durch das Institut für Rechtsmedizin in München festgestellt werden, so die Beamten weiter. Zunächst lagen keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor.



Zur Identität der Verstorbenen machte die Polizei keine Angaben.