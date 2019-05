Im ersten Sonntagsspiel des 32. Spieltags der Bundesliga hat der FC Schalke 04 0:0 gegen den FC Augsburg gespielt und sich damit endgültig den Klassenerhalt gesichert. In der Tabelle haben die Schalker zwei Spieltage vor Saisonende sieben Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Aufgrund des im Vergleich zur Konkurrenz deutlich besseren Torverhältnisses war ein Abstieg der Königsblauen allerdings auch im Vorfeld nur noch rechnerisch möglich.



Augsburg war bereits vor dem Spiel gerettet. Beide Teams spielten am Sonntag mit wenig Risiko. Das torlose Unentschieden war deshalb gerechtfertigt. Für Schalke geht es am kommenden Samstag in Leverkusen weiter.



Die Augsburger sind zeitgleich gegen Hertha gefordert.