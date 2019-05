Bei der Notlandung eines Flugzeuges am Flughafen Moskau-Scheremetjewo sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass am Sonntag.



Außerdem wurden mindestens sechs weitere Menschen verletzt. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur waren vermutlich 73 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder an Bord des Flugzeugs. In einem Video, dass die Notlandung zeigt, ist deutlich zu sehen, dass das Flugzeug massiv Feuer gefangen hatte. Die genaue Ursache für das Unglück ist noch nicht bekannt.