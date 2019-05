Den 22 Hektar großen Hof von Manfred Schöneck in Meckenheim haben der Biobauer Hubert Bois und BioTropic aus Duisburg übernommen. Aus dem landwirtschaftlichen Betrieb soll in den nächsten Jahren ein Bio-Hof nach dem Demeter-Standard werden. Foto © BioTropic GmbH "BioTropic ist in erster Linie ein Importeur für biologisches Obst und Gemüse aus...

