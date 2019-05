Der einstige E-Auto-Pionier BMW scheut neuerdings ein klares Bekenntnis zum Elektroantrieb. Der Konzern könnte bei der Verkehrswende abgehängt werden, weil Vorstandschef Harald Krüger Entscheidungen aus dem Weg geht.

Harald Krüger könnte es jetzt ganz einfach haben. Er müsste nur auf diese Bühne gehen, sein dunkelblaues Sakko ausziehen, vielleicht die Ärmel seines weißen Hemdes hochkrempeln. Und dann eine kräftige, entschiedene und am besten noch lässige Rede halten. Aber so ein Typ ist Krüger nicht. Und so steht er mit verschränkten Armen in der Alten Kongresshalle in München, einem Saal voll mit Tradition und Holzfurnier - und an diesem Sonntag im Januar auch mit viel Geld.

Es läuft die DLD, Burdas Technologie-Konferenz, gerade stand Facebook-Chefin Sheryl Sandberg auf der Bühne, danach Telekom-Digitalvorständin Claudia Nemat. Nun kommt Krüger. Dem Spannungsbogen folgend, müsste er über die digitale Zukunft, über saubere Luft in den Innenstädten, über selbstfahrende, flüsterleise E-Autos sprechen, an die sein Konzern BMW früher als fast alle anderen Autobauer geglaubt hat. Krüger aber sagt: "Wie viele Autos verkaufen wir heute in Russland? Nicht so viele. Und wie viele werden wir dort 2023 verkaufen? Zehn oder 10.000? Keiner weiß es."

In den nächsten zehn Jahren, so der BMW-Chef, werde es einen unvorhersehbaren Wandel der Automobilbranche geben. Überall verlaufe der aber anders: In China sei die Regulierung schärfer als in den USA. In Europa wiederum verkaufe er in Norwegen schon drei von vier BMW mit E-Antrieb, in Rumänien kaum einen. Natürlich, sagt Krüger, werde Elektro an Stellenwert gewinnen. Aber die anderen Antriebe würden deshalb nicht verschwinden. "Meine Antwort ist deshalb: Flexibilität", sagt Krüger - und blickt in fragende Gesichter.

BMW, diese drei Buchstaben waren einmal ein Synonym für technische Überlegenheit, für kraftvolle, gleichzeitig sparsame, umweltfreundliche Motoren, für ein mutiges Bekenntnis zur Zukunft. Die Münchner waren einer der ersten Produzenten, die auf sparsame Antriebe setzten, genannt EfficientDynamics, und die mit der Entwicklung des i3 und i8 schon 2013 enorm innovative Elektroautos in Serie bauten. Das gelang, weil die Bayern sicherer, entschiedener, zupackender zu sein schienen als die Konkurrenz. Weil sie gesellschaftliche Strömungen antizipierten - und passende Autos auf die Straße brachten.

Doch ausgerechnet jetzt, da der flächendeckende Umstieg auf die E-Mobilität in allen wesentlichen Märkten Konsens ist, da Volkswagen 35 Milliarden Euro in diese Technologie investiert und verkündet, schon in wenigen Jahren keine neuen Verbrennungsmotoren mehr zu entwickeln, stellt sich der BMW-Chef hin und erklärt Unentschiedenheit zu einer Tugend, Kompromisse zum neuen Leitbild.

Dass Krüger kein Mann der großen Worte ist, kein breitbeiniger Car Guy, der das Rampenlicht sucht, ist seit Langem bekannt und im Konzern auch akzeptiert. Sollte dieser öffentlichen Zurückhaltung nun aber auch eine interne Entscheidungsschwäche folgen, wäre das verheerend für die Zukunft von BMW. Grob skizziert ist Krügers Strategie wie folgt: Statt auf reine E-Autos vertrauen die Münchner auf Plattformmodelle. Diese sollen als Verbrenner, E-Auto oder Mischung von beidem (Plug-in-Hybride) auf den Markt kommen. So kann auf jedem Fließband weltweit gebaut werden, was die Kunden nachfragen. Klingt angesichts der Unsicherheit darüber, wie gut die Kunden elektrische Antriebe annehmen, erst einmal bestechend. Doch die Flexibilität kostet technische Exzellenz: Eine Plattform, die alles können muss, ist nie so gut wie ein spezielles Elektro- oder Verbrennermodell. Das wissen alle ...

